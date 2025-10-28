THAI announces winter flight schedule

BANGKOK, 29 October 2025: Thai Airways has released details of its winter schedule, running from 26 October 2025 to 28 March 2026, and highlighting flight adjustments to Mumbai, India, as well as to Chiang Mai and Phuket, Thailand, starting 1 December.
The airline serves 63 destinations (round-trip flights) from its home base, Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK), during the winter timetable. Mumbai is the only international destination to gain additional weekly flights.
Daily flights from Bangkok to Siem Reap (Cambodia) started on 1 October, before the winter schedule kicked in. Siem Reap is the closest city to the UNESCO World Heritage site Angkor Historical Park.
Destinations served by round-trip flights
Intercontinental routes
- Bangkok – Munich: daily flights.
- Bangkok–Frankfurt: twice-daily flights.
- Bangkok–London: twice-daily flights.
- Bangkok – Istanbul: daily flights.
- Bangkok – Stockholm: daily flights.
- Bangkok – Copenhagen: daily flights.
- Bangkok – Oslo: daily flights.
- Bangkok – Zurich: daily flights.
- Bangkok – Milan: daily flights.
- Bangkok – Brussels: daily flights.
- Bangkok – Paris: daily flights.
- Bangkok – Perth: daily flights.
- Bangkok–Melbourne: twice-daily flights.
- Bangkok–Sydney: twice-daily flights.
Regional routes
- Bangkok–Manila: twice-daily flights.
- Bangkok – Fukuoka: daily flights.
- Bangkok–Osaka: twice-daily flights.
- Bangkok – Nagoya: daily flights.
- Bangkok – Tokyo (Haneda): twice daily flights.
- Bangkok – Tokyo (Narita): triple daily flights.
- Bangkok – Sapporo: daily flights.
- Bangkok – Hong Kong: four daily flights.
- Bangkok – Kaohsiung: daily flights.
- Bangkok–Taipei: triple-daily flights.
- Bangkok–Seoul: triple-daily flights.
- Bangkok – Kunming: daily flights.
- Bangkok – Guangzhou: daily flights.
- Bangkok – Chengdu: daily flights.
- Bangkok–Shanghai: twice-daily flights.
- Bangkok – Beijing: daily flights.
- Bangkok – Siem Reap: daily flights.
- Bangkok – Phnom Penh: twice-daily flights.
- Bangkok – Vientiane: twice-daily flights.
- Bangkok – Ho Chi Minh: twice-daily flights.
- Bangkok–Hanoi: twice-daily flights.
- Bangkok – Singapore: five daily flights.
- Bangkok–Jakarta: twice-daily flights.
- Bangkok – Denpasar: twice daily flights.
- Bangkok – Penang: daily flights.
- Bangkok–Kuala Lumpur: twice-daily flights.
- Bangkok – Kolkata: daily flights.
- Bangkok – Gaya: daily flights.
- Bangkok – Chennai: daily flights.
- Bangkok – Hyderabad: daily flights.
- Bangkok – Bengaluru: daily flights.
- Bangkok – Delhi: 22 flights per week.
- Bangkok – Mumbai: 11 flights per week from 26 October 2025 to 30 November 2025 and 14 flights weekly from 1 December 2025 to 31 March 2026.
- Bangkok – Ahmedabad: daily flights.
- Bangkok–Yangon: twice-daily flights.
- Bangkok–Dhaka: twice-daily flights.
- Bangkok–Kathmandu: twice-daily flights.
- Bangkok – Colombo: daily flights.
- Bangkok – Lahore: six flights per week.
- Bangkok – Islamabad: four flights per week.
- Bangkok – Karachi: five flights per week.
Domestic routes
- Bangkok – Chiang Mai: five daily flights from 26 October 2025 to 30 November 2025 and increasing to six daily flights from 1 December 2025 to 31 March 2026. (Chiang Mai had five daily flights during the summer timetable).
- Bangkok – Chiang Rai: triple daily flights.
- Bangkok – Khon Kaen: four daily flights.
- Bangkok – Udon Thani: triple daily flights.
- Bangkok–Ubon Ratchathani: twice-daily flights.
- Bangkok–Krabi: twice-daily flights.
- Bangkok – Phuket: eight daily flights — down from nine daily during the summer timetable 2025.
- Bangkok – Hat Yai: triple daily flights.
(Source: THAI winter timetable)