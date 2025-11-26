TransNusa flies to Penang

PENANG, 27 November 2025: TransNusa marked another significant milestone in its regional expansion strategy with the launch of its Jakarta–Penang service on Tuesday, further strengthening the airline’s presence in Southeast Asia.
The new service underscores TransNusa’s commitment to enhancing international connectivity while supporting rising travel demand between Indonesia and Malaysia.
Flights operate on Monday, Wednesday, and Friday using an A320.
Beginning 1 December, the airline will transition to daily flights, with plans to increase frequency in 2026 as part of its broader network growth roadmap.
TransNusa Group CEO Dato’ Bernard Francis said the launch of the Jakarta–Penang service is a strategic step aligned with the airline’s vision of expanding access to major regional hubs.
“Penang International Airport (PIA) is Malaysia’s second-busiest airport and provides access to more than 20 international and domestic destinations,” he said.
“It has become the strongest alternative to KLIA, offering robust long-term incentive structures that many secondary airports in the region do not yet provide. This made the Jakarta–Penang route not only viable but highly strategic for our network expansion.”
Penang becomes TransNusa’s third active route connecting Indonesia and Malaysia, following Jakarta–Kuala Lumpur. The airline’s growing presence in Malaysia reinforces its ambition to become a key player in the region’s travel segment.
With Visit Malaysia 2026 approaching, TransNusa continues to work with Tourism Malaysia to boost bilateral travel, including promotional activities, trade engagements, and connectivity support for industry stakeholders.
Flight details
TransNusa’s scheduled flight 8B633 departs Soekarno–Hatta International Airport at 0530 and arrives at Penang International Airport at 0900. The return service, 8B632, departs Penang at 0930 and lands in Jakarta at 1055.
Fares for TransNusa’s scheduled Penang–Jakarta route start from IDR1.199.000, MYR299, CNY520, USD75, AUD109, and SGD100.
(Source: TransNusa)