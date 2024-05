BANGKOK, 31 May 2024: Discover a world of destinations, and you could also win a five-night Getaway plus USD1,500 spending cash at any Dusit Hotel worldwide. In addition, there are 16 more getaway prizes up for grabs.โ€‹โ€‹

๐—›๐—ผ๐˜„ ๐˜๐—ผ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฒ:โ€‹

โ€ข Follow @dusit.hotels on Instagram and access the Dusit AR filter on your mobile here: https://bit.ly/44E6gU3โ€‹

โ€ข Discover our 13 destination random filters. Keep playing until you find your dream destination.โ€‹

โ€ข Create an Instagram Reel with the AR filter and share it on your public profile.โ€‹

โ€ข Share which Dusit Hotel you want to visit and why using #DusitEscape, and tag @Dusit.Hotels in your caption. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜™ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ.โ€‹

๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ฒ๐˜€ (๐—ช๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐˜€๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐—น๐˜‚๐—ฐ๐—ธ๐˜† ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ๐˜„):โ€‹

โ€ข 1 Grand Prize: A 5-consecutive-night getaway for two persons, including breakfast, plus USD 1,500 at any Dusit Hotel of your choice.โ€‹

โ€ข 16 more winners: Enjoy a 3-consecutive-night stay for two persons, including breakfast, across Dusit destinations.โ€‹

– Thailand hotels: Three prizes.โ€‹

– Philippines hotels: Two prizes.โ€‹

– Maldives, Japan, Nepal, Guam, Singapore, Greece, Dubai, Oman, Doha, Egypt and Kenya: One prize per destination.โ€‹

Entries must be presented by 15 July, and winners will be announced on 30 July 2024

*Read the full terms and conditions at dusit.com/giveaway

#DusitHotelsandResorts #DusitEscape