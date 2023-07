Oceania schedules 2024 Med sailings

SINGAPORE, 17 July 2023: Oceania Cruises schedules Mediterranean sailings in 2024 with credits allowing guests to enjoy free shore excursions in cultural capitals and lesser-known gems.

Sailing from cities such as Rome, Barcelona, Lisbon, Athens and London, the crafted voyages aboard Marina, Riviera, Sirena and Vista range from seven days to a 59-day Grand Voyage from Miami to Rome.

Mid to mini cruises: less than three weeks at sea

Oceania Cruises offer a free shore excursion credit valued up to USD1,600 and a free beverage package for all guests for all new reservations for sailings departing 1 October 2023 or later.

Ionian & Adriatic Seas: 10 days from Valletta to Venice (Trieste) aboard Vista, overnighting in Istanbul, and visiting Ephesus, Mykonos, Athens, Dubrovnik, Pula/Rovinj. Departs 21 April 2024.

Classical Mediterranean: 14 days from Barcelona to Rome aboard Marina, visiting Valencia, Palma de Mallorca, La Goulette, Valletta, Syracuse, Argostoli, Santorini, Athens, Izmir, Messina and Sorrento. Departs 18 May 2024.

Mediterranean Fascination: 19-days from Jerusalem to Rome aboard Riviera, overnighting in Jerusalem (Haifa) and visiting Jerusalem (Ashdod), Limassol, Rhodes, Santorini, Taormina, Naples/Pompeii, Rome, Florence/Pisa/Tuscany, Saint-Tropez, Barcelona, Monte Carlo, Propriano, Cagliari, Palermo and Amalfi/Positano. Departs 29 May 2024.

Aegean Icons: 11 days from Jerusalem to Athens aboard Vista, overnighting in Jerusalem (Haifa) and visiting Jerusalem (Ashdod), Paphos, Alanya, Marmaris, Patmos, Ephesus, Volos, Thessaloniki, Mykonos. Departs 1 June 2024.

Greco-Roman Gateway: 10 days from Rome to Istanbul aboard Riviera, overnighting in Istanbul and visiting Sorrento/Capri, Catania, Valletta, Taranto, Katakolon, Corfu, and Izmir. Departs 17 June 2024.

Picturesque Rivieras: seven days from Monte Carlo to Barcelona aboard Riviera, visiting Florence/Pisa/Tuscany, Rome, Ajaccio, Provence, Port-Vendres and Palma de Mallorca. Departs 4 September 2024.

Timeless Turkey & Greece: 17 days from Istanbul to Venice (Trieste) aboard Riviera, overnighting in Istanbul, and visiting Kavala/Philippi, Ephesus, Rhodes, Alanya, Bodrum, Santorini, Athens, Mykonos, Izmir, Bari, Kotor, Dubrovnik, Pula/Rovinj. Departs 8 October 2024.